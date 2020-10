Depois da decisão unânime da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda (BE) de votar contra o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o Governo considerou "incompreensível que quando o país mais precisa" não possa contar com o partido. Esta segunda-feira, em São Bento, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, disse ser "incompreensível que um OE com respostas de esquerda não seja viabilizado pelo BE"."A proposta de Orçamento do Estado para 2021, que depois de amanhã é votada na generalidade na Assembleia da República, não é um documento feito apenas pelo Governo. É um orçamento elaborado com os contributos que os partidos de esquerda parlamentar e ambientalistas nos foram dando nas várias reuniões que fomos mantendo desde julho", disse."Os portugueses precisam, neste momento, de partidos que consigam compromissos. Mesmo que isso não signifique exatamente o que cada partido defende. Em 2015, estivemos juntos contra a austeridade. Ninguém compreende que nesta hora haja quem se afaste desta solução. Da nossa parte podemos garantir: o Governo continuará empenhado neste processo orçamental, no diálogo e no compromisso com os partidos, de modo a garantir um bom Orçamento do Estado que responda ao momento que vivemos", defendeu.Questionado sobre se o Governo aceita prosseguir as negociações com os bloquistas, Duarte Cordeiro respondeu: "A posição do Bloco de Esquerda é de quem sai do processo de negociação, de quem se afasta, e não temos mais informação para além daquela que o BE transmitiu".

"O Bloco de Esquerda, ao decidir votar contra, decidiu também colocar-se do lado de quem não quer este Orçamento viabilizado. Não vai ser pelo Bloco de Esquerda que as respostas que estão neste Orçamento do Estado vão ser discutidas na especialidade. Essa é uma decisão que o próprio Bloco terá de tomar se quer ou não alterar a sua posição e continuar o diálogo", salientou.



O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou ainda que o Orçamento já tem condições para ser viabilizado na generalidade, faltando conhecer a posição do Partido Ecologista "Os Verdes".



Depois de o de o Bloco de Esquerda ter anunciado no domingo o voto contra o Orçamento e o PAN a abstenção, o Governo e o PS precisavam de garantir pelo menos mais uma abstenção para aprovar, na generalidade, o Orçamento de 2021. Esta segunda-feira, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou, em comunicado, que se irá abster na votação na generalidade, o que garante matematicamente a viabilização do documento.



O PS, com 108 deputados, precisava de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento.



Do lado do "chumbo", e depois do "não" do BE, contabilizam-se 105 votos - 79 do PSD, 19 do Bloco, cinco do CDS, um do Chega e outro da Iniciativa Liberal.



O PCP, com 10 deputados, foi o primeiro a anunciar, na sexta-feira, que vai abster-se, a que se somaram no domingo os três deputados do PAN e a garantia da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira de que não iria votar contra.



Com a abstenção da deputada Cristina Rodrigues, falta conhecer o sentido de voto do PEV (que anuncia na terça-feira). No entanto, mesmo que os deputados ecologistas votassem contra, seriam 107 deputados pelo 'não' e 108 pelo 'sim', o que garante a aprovação na generalidade.



O debate do Orçamento do Estado para 2021 está agendado para terça-feira e quarta-feira no Parlamento, sendo votado, na generalidade, no último dia.



Com Lusa.