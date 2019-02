Arnaldo Matos tinha trocado as intervenções na rua pelos caracteres do Twitter. A última publicação foi uma elegia ao marinheiro português fotografado em Time Square.

O "grande educador da classe operária" Arnaldo Matos morreu esta sexta-feira. Uma das figuras mais emblemáticas da extrema-esquerda nacional, ficou conhecido pela forma como atacava os seus adversários políticos e ideológicos sem papas na língua - até a SÁBADO chegou a ser alvo da ira do líder do MRPP. Tinha até uma frase emblemática que empregava quando queria criticar: "Isto é tudo um putedo".



No entanto, e apesar de ser mais conhecido pelas críticas aos seus ódios de estimação, gostava também de homenagear os outros na sua nova ferramenta de comunicação favorita: a rede social Twitter. A última publicação foi uma elegia ao marinheiro de ascendência portuguesa que foi fotografado em Time Square no final da II Guerra Mundial e que ficou imortalizado pela lente de Alfred Eisenstaedt.



Nessa publicação, Arnaldo Matos escrevia: "Morreu o Marinheiro do Beijo do Dia da Vitória! Aquele marinheiro ousado que aparece numa fotografia de 1945 a beijar uma enfermeira em Time Square, Nova Iorque, no dia da vitória sobre o Japão, morreu no domingo passado, com 95 anos de idade, na sequência de um ataque cardíaco".





Morreu o Marinheiro do Beijo do Dia da Vitória!

Aquele marinheiro ousado que aparece numa fotografia de 1945 a beijar uma enfermeira em Time Square, Nova Iorque, no dia da vitória sobre o Japão, morreu no domingo passado, com 95 anos de idade, na sequência de um ataque cardíaco. pic.twitter.com/OgUdb3YLVR — Arnaldo Matos (@ArnaldodeMatos) February 20, 2019







o português Jorge Mendonça

beijo do marinheiro à enfermeira tornou-se um ícone instantâneo e hoje é considerado uma das 100 mais importantes fotografias do século XX".





Cheguei aos 1200 seguidores directos. Oxalá tenha obtido a vossa confiança. Lutarei por merecer as vossas visitas. Abraço-vos com amizade e solidariedade comunistas. Arnaldo Matos. pic.twitter.com/WVP0OnA6bB — Arnaldo Matos (@ArnaldodeMatos) June 6, 2018

Já antes tinha feito uma publicação referente ao marinheiro referindo que havia sido identificado como "" e lembrava que o "Era também comum agradecer aos que o seguiam nas redes sociais. Fez publicações de agradecimento quando soube que tinha mais de 1.200 "seguidores directos" e quando atingiu o patamar dos 2.000. Tem atualmente mais de 3.500 seguidores naquela rede social onde divulgava as suas causas e ideologias e onde fazia o seu combate político.