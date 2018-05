Homem de 30 anos tinha bilhete para assistir a espectáculo no Altice Arena. É um albanês emigrado no Reino Unido.

Já é conhecida a identidade do homem que invadiu o palco da Eurovisão em Lisboa durante a actuação da representante do Reino Unido. Conhecido como Dr. Ac activism, já tinha invadido o palco durante outros eventos.



Ao que o CM apurou, o homem de 30 anos é de nacionalidade albanesa mas encontra-se emigrado no Reino Unido. Tinha bilhete para assistir ao espetáculo no Altice Arena, em Lisboa, e de acordo com fonte policial terá saltado para o palco. Tem passaporte grego.



Encontra-se detido desde a noite de sábado no Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, e vai ser presente a juiz na próxima segunda-feira. Está acusado do crime de Introdução Legal em Local Vedado ao Público.



Segundo o jornal britânico Mirror, queria promover um livro chamado The Workings of the U.K. State Mafia: U. K. Media (Como funciona a máfia do estado do Reino Unido: Media britânicos, em tradução livre). Na camisola tinha estampado o título do livro e a frase: "Encomende agora na Amazon."



No palco, gritou: "Aos nazis dos media do Reino Unido, queremos liberdade."



Em actualização