O dia 22 de setembro de 2019 vai ficar na história política da Madeira como aquele em que o PSD perdeu a maioria absoluta, depois de 43 anos a governar sozinho. O próximo dia histórico na região será quando o PSD perder o poder. Pode ser em 2023, pode ser só depois disso, o futuro o dirá. Rui Rio reconheceu-o aliás na declaração da noite: um dia, terá de acontecer.

Mas a mudança é já hoje enorme, numa região que nunca conheceu desde 1976 outra forma de poder que não fosse a do poder absoluto do PSD – mesmo antes de Alberto João Jardim, que só chegou em 1978 ao governo. Agora, o PSD lutará pela aguentar, o PS por "chegar lá". O PSD nunca tinha lutado por isso, a fasquia era sempre mais alta. E o PS também nunca tinha lutado por isso, a fasquia era mais baixa, era só não ser demasiado humilhado, ou quiçá ficar em segundo – nas últimas duas regionais foi o terceiro.

Miguel Albuquerque terá de dividir o poder. O PS terá de tentar resistir e manter Paulo Cafôfo "por cima" mais quatro anos. O reencontro está já marcado para daqui a quatro anos. Pela segunda vez, haverá disputa democrática real - a primeira foi agora.

Albuquerque tem perfil para dividir fatias de poder – depois das fraturas internas na sucessão a Jardim uniu o partido e agregou tropas que tinham alinhado com rivais; e também para jogar o jogo democrático – muito mais do que teria Alberto João. Jardim não punha os pés no parlamento regional, que desconsiderava sempre que possível, não se dignava a debates eleitorais, e Albuquerque cumpre todos esses formalismos (importantes) da democracia. nada disso lhe garante resulktados. Cortou com o estilo, não cortou, até ver, com os velhos vícios do PSD forjados em décadas de mando.

O PS teve uma derrota com sabor a vitória: chegou onde nunca tinha estado. Historicamente, o partido teve dois problemas de afirmação: não teve lideranças particularmente fortes ou carismáticas e não conseguia atrair a massa crítica da região. O primeiro problema está resolvido com Paulo Cafôfo, que sabe fazer campanha e se tornou popular precisamente no mesmo palco que Albuquerque, a câmara do Funchal. O segundo é mais difícil. As novas gerações com formação não tinham razões – pelo contrário – para arriscar a possibilidade de emprego e de carreira com a etiqueta de "socialista" num meio em que isso só fechava portas. Também isso pode mudar: há perspetivas de poder a sério, nomeadamente nas autarquias; há uma promessa de mais poder ainda no futuro. Mas esse é um desafio que a própria liderança do atual PS precisa de perceber e levar a sério: querer ascender ao poder quando o líder do partido (Emanuel Câmara) emprega a namorada como chefe de divisão na autarquia a que preside (por nomeação do próprio), o candidato a presidente do governo regional emprega a namorada na câmara a que preside (por nomeação do próprio) e a autarquia do Funchal se transforma numa agência de emprego para militantes socialistas, vai no primeiro caso para além do que o próprio jardinismo chegou a praticar e, no segundo, pelo menos empata. E dá (já deu) argumentos para crítica aos adversários.

Aliás, foi por essas linhas que estalou a fratura interna no PS, - agora unido para campanha eleitoral, é certo - com o ex-líder, Carlos Pereira, derrotado por Câmara internamente.

E terá sido talvez por erros como esses que afinal Cafôfo, que chegou a estar nas sondagens no início do ano à frente de Albuquerque, acabou por ficar aquém da ambição expressa.

Outra derrota com sabor a vitória foi a do CDS: historicamente a segunda força política na região, viu o resultado descer para metade. Mas ficou com os três deputados necessários para formar maioria com o PSD. E também isso muda tudo: o CDS estava verdadeiramente mais habituado a fazer um discurso de oposição ao PSD; e nunca esteve no poder. Mas não terá outro caminho. Entrar numa geringonça regional, além da revolta das bases implicaria uma rutura com Lisboa e com Assunção Cristas, que anda a fazer campanha a garantir que nunca apoiará o PS. E o líder regional, embora cuidadoso nas palavras, nunca deu sinais de querer enveredar por aí. Rui Barreto fez, isso sim, campanha a explicar que tinha um "caderno de encargos", o seu próprio programa, e que haverá um preço a pagar pelo seu apoio. Mas, feitas as contas, não terá margem para outra coisa que não seja uma AD: só essa via lhe permite ser o king-maker regional e fazer da perda de eleitorado uma rampa para o poder.

Em 2023, haverá novas contas a fazer também à direita: com a natural erosão do poder, PSD e CDS terão de ponderar se se apresentam juntos ou em separados na eleição.

Mas houve ainda mais uma mudança histórica: pela primeira vez, o BE fica fora do parlamento regional, onde, desde os tempos da UDP liderada por Paulo Martins, garantiu sempre presença. O BE, como de resto o CDS (cujos votos não foram para o PSD; que também perde expressivamente eleitores), foi engolido pelo voto útil no PS.

Uma última nota para o futuro imediato de Paulo Cafôfo: o ex-presidente da autarquia do Funchal disse na campanha que se perdesse não assumiria o mandato de deputado regional. Fê-lo depois do próprio Albuquerque clarificar que, perdendo, não iria para a ALRAM. No entanto, tendo renunciado ao mandato autárquico, se cumprir a promessa fica sem palco político. Donde, é mesmo mais provável que acabe por ir para o parlamento.

Tem outra hipótese, que já provoca até especulação em alguns meios políticos madeirenses: provocar eleições autárquicas intercalares na autarquia do Funchal e voltar a candidatar-se ao lugar onde já foi politicamente feliz. Ou esperar por 2021, a data regular das autárquicas, e candidatar-se de novo nessa altura – ainda dois anos antes das regionais. A política madeirense promete grande animação nos próximos tempos.