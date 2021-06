O mistério da licença que apareceu para o líder do PS local

Tudo ocorreu no espaço de uma semana: depois de uma investigação da SÁBADO, a Câmara de Vila Nova de Poiares reconheceu que um apartamento vendido pelo líder da concelhia do PS e sócio da imobiliária Trodi Invest, Lda, Telmo Ferreira, não tinha licença de habitação. Uns dias depois, a autarquia informou que tinha sido ordenada uma fiscalização. Até que chegou nova resposta: o alvará de de utilização tinha sido emitido, não sendo possível "verificar a situação anterior", logo a fiscalização tornou-se "extemporânea e foi cancelada".



A empresa Trodi Invest, Lda. - de que são sócios e gerentes Telmo Ferreira, autarca e presidente da Comissão Política Concelhia poiarense do Partido Socialista, e Marino Silva, ex-candidato (PS) à liderança da Câmara local - vendeu um apartamento na Urbanização Terraços da Serra. A 31 de maio, a chefe da Unidade de Planeamento e Obras Particulares da Câmara Municipal poiarense comunicou à SÁBADO o deferimento de um requerimento para consulta presencial do dossiê inerente àquela urbanização.



Tendo em conta a existência de um apartamento com moradores no lote 12 sem a indispensável licença, a SÁBADO foi informada pela vereadora do urbanismo, a 1 de junho, de que não havia sido requerido o alvará de habitabilidade. Neste contexto, a autarca transmitiu ao jornalista que a Câmara Municipal, acionada pelo escrutínio jornalístico, ia agir "em conformidade, designadamente através de fiscalização".