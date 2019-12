ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Lá dentro, no quarto, a mulher continuava estendida entre as duas almofadas, tapada - bem vistas as coisas, era um quadro bonito: uma madeira de cabelo entre os lençóis, um volume generoso ao longo da cama, uma perna que procurara ocupar o espaço vazio e parecia deslocada do próprio corpo. Uma mulher na cama. Imóvel.Jaime Ramos entrara no hotel às sete. A inspetora Olívia, como de costume, já chegara (ele notara, com agrado, a moto estacionada diante do portão, ao lado do carro da polícia).