Coimbra. Presidente de empresa municipal suspeito de nepotismo

O presidente da Águas de Coimbra (AC), admitindo que venha a existir uma relação de parentesco entre ele e uma prestadora de serviços à empresa municipal, absteve-se em 2019 de intervir na renovação da avença que ele caucionara em 2016.







Ricardo Almeida / Correio da Manhã

Em nota da AC, citada pelos diários de Coimbra, uma porta-voz da sociedade municipal diz que, "à data de hoje, não existe ainda qualquer relação familiar, legalmente tipificada", entre a pessoa contratada e Victor Carvalho dos Santos.A empresa reconhece que em outubro de 2016 estabeleceu um contrato de prestação de serviços com a solicitadora Rute Isabel, que, entretanto, se tornou nora de Carvalho dos Santos por via de uma união de facto com um filho do gestor."Não existia, à data", segundo a referida porta-voz, "qualquer relação de afinidade ou parentesco entre a pessoa contratada e o presidente do Conselho de Administração" da AC.O episódio está a agitar o meio político conimbricense desde que, em meados da semana passada, o Notícias de Coimbra (jornal digital) divulgou a contratação.Os vereadores da Câmara Municipal de Coimbra (CMC) eleitos pelo PSD, Madalena Abreu e Paulo Leitão, entendem que a autarquia, accionista (única) da AC, deve "retirar (…) a confiança política a Victor Carvalho dos Santos e levar o caso às instâncias judiciais devidas".Mediante ajuste direto, a Águas de Coimbra outorgou, há três anos e meio, com Rute Isabel uma avença que no primeiro triénio rendeu à solicitadora perto de 60 mil euros.A 03 de outubro de 2016, a empresa municipal era administrada por dois gestores, um deles, Carvalho dos Santos – que foi mandatário financeiro da candidatura autárquica do líder da Câmara de Coimbra, Manuel Machado (PS) – investido em funções executivas apesar de, então, não ser, formalmente, presidente da sociedade.O primeiro contrato entre a Águas de Coimbra e a solicitadora, datado de outubro de 2016, foi tornado público em maio de 2018.Quanto ao segundo contrato, a divulgação conhecida é omissa quanto aos nomes dos gestores que representam a empresa municipal, sabendo-se, por outro lado, que, desde o final de 2017, a sociedade possui outro administrador executivo, Miguel Correia.De acordo com Madalena Abreu e Paulo Leitão, a segunda adjudicação para "aquisição de serviços de solicitadoria" foi subscrita por Miguel Correia e Carvalho dos Santos.Segundo a porta-voz da AC, o presidente "não participou no ato de autorização do procedimento e da despesa"."O âmbito do contrato – serviços de solicitadoria jurídica, no âmbito da preparação dos processos de execução de empreitadas, relativos à aquisição e legalização de terrenos e de celebração de contratos de servidão administrativa, envolvendo todos os atos e operações jurídicos e burocráticos necessários – veio dar resposta a uma necessidade de serviço relevante, e há muito identificada, para a qual a pessoa contratada possuía a formação e experiência profissional adequadas", alega a AC.A empresa acrescenta que "o profissionalismo e eficiência" com que a pessoa contratada cumpriu as suas funções e a necessidade de a Águas de Coimbra manter este serviço para apoio à execução das empreitadas que estavam em curso ditaram a renovação da avença sem qualquer acréscimo do montante (1.600 euros por mês, mais IVA).Ao alegarem que "continua a grande festa da família socialista", os vereadores social-democratas da CMC assinalam ser "público que a segunda contraente mantém uma união de facto, há vários anos", com o filho do presidente da empresa pertencente à autarquia.