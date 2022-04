Nuno da Câmara Pereira: 'sempre fui provocador'

Já foi do PSD e do PPM, o Partido Popular Monárquico, do qual foi presidente, candidato à câmara de Vila Viçosa e de Sines, e deputado à Assembleia da República na X Legislatura. Mas paralelamente a isso tudo, Nuno da Câmara Pereira foi também fadista - ou artista, como prefere ser chamado, para não se deixar "estigmatizar pelo casaco" que lhe quiseram enfiar - com quase duas dezenas de álbuns de estúdio editados nas últimas 4 décadas.