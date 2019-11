O deputado eleito para o Parlamento pelo Chega, André Ventura, afirmou, durante o debate quinzenal desta quarta-feira que o primeiro-ministro, António Costa, tinha sugerido aos professores de português que emigrassem, antes de questionar o socialista sobre "que medidas tem para fazer baixar uma vergonha portuguesa chamada desemprego jovem?"André Ventura, afirmou durante o debate que Costa "disse que os professores de Português que não tivessem colocação poderiam emigrar". Enquanto Costa negava esta afirmação com a cabeça, o deputado pelo Chega afirmou: "Disse, disse, senhor primeiro-ministro".Na resposta, Costa negou ter alguma vez sugerido aos portugueses de português que emigrassem, afirmando que Ventura devia "estar a confundir o primeiro-ministro", sugerindo que quem tinha sugerido aos jovens portugueses emigrar tinha sido Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro eleito pelo PSD e que endorsou a candidatura do atual líder do Chega quando este foi candidato à Câmara de Loures pelos sociais-democratas, em 2017.Ventura estaria a referir-se a um caso em junho de 2016 quando, em visita oficial a França, o primeiro-ministro sugeriu que os professores de português que não conseguiam encontrar trabalho em solo nacional poderia ter uma "oportunidade" naquele país.Costa estava a falar sobre o "alargamento da presença do português como língua de aprendizagem nas escolas francesas" e referiu que seria muito importante estabelecer este ensino como forma de difundir a língua portuguesa pelo mundo. Mas acrescentou ainda, citado pela agência Lusa: "É também uma oportunidade de trabalho para muitos professores de português que, por via das alterações demográficas, hoje não têm trabalho em Portugal e que podem encontrar aqui, mas é também um grande desafio para a nossa tecnologia e para a capacidade de fomentar o ensino à distância".Costa referiu na altura que os professores de português poderiam de facto procurar trabalho em França, mas avançando também a possibilidade de ingressarem no mercado do ensino à distância.