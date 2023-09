Nem os “vivas” aos PS nem as falas mansas ao “querido amigo António Costa” quando este se deslocou a Barcelos em campanha para as últimas autárquicas travaram a expulsão do ex-presidente da Câmara local, Miguel Costa Gomes. O mal estava feito, o PS perdeu a autarquia para a coligação PSD/CDS e a participação de oito militantes contra o antigo líder da Concelhia veio confirmar que “boicotou a campanha” e que durante o processo eleitoral “pautou a sua intervenção e atividade política de uma forma inadequada que lesou a imagem do PS”, lê-se no acórdão a que a SÁBADO teve acesso.