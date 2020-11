Nove infetados com Covid-19 em lar para jovens com deficiência em Vizela

A Câmara de Vizela revelou hoje a existência de nove casos positivos do novo coronavírus na Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela (AIREV).

Em comunicado, a autarquia do distrito de Braga acrescentou que a situação está "a ser monitorizada pela Delegada de Saúde" a que a autarquia "encontra-se também a acompanhar a situação".

"Entretanto, foram já desenvolvidos todos os procedimentos para acautelar a saúde e segurança de todos os utentes daquele lar, tendo sido criados dois espaços distintos para a separação dos utentes, minimizando a propagação do vírus e assegurando as boas condições de funcionamento daquela instituição", refere ainda a nota de imprensa.

O concelho de Vizela, "atendendo à escalada do número de infetados por aquela doença" é "um dos concelhos mais afetados do país", relembra a comunicação do município.

"A Câmara Municipal, para além das determinações emanadas pelo Governo, tem vindo a adotar novas medidas e reforçado grande parte das medidas adotadas no âmbito do Programa de Apoio Municipal - VIZELA COVID-19".

