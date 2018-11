As novas regras sobre vigilância em locais públicos pecam por "indefinição e imprevisibilidade". Quem o diz é a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), em pareceres publicados esta terça-feira acerca das propostas de lei sobre a actividade de segurança privada e autoprotecção, que está em consulta pública até 26 de Novembro, e outra sobre que estabelece o regime jurídico dos sistemas de segurança privada em discotecas e bares.

De acordo com os pareceres, divulgados pelo jornal Público, a nova proposta de regulação não especifica aspectos como a finalidade do tratamento de dados nem clarifica como é feito o acesso às imagens – a que a polícia tem permissão para visualizar em tempo real. Por essas razões, a CNPD crê que as mesmas não obedecem às regras estabelecidas pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD).

Isto porque a primeira proposta obriga que todos os estabelecimentos - desde bares a bancos, passando por farmácias e bombas de gasolina – tenham sistema de vigilância, algo que a CNPD diz não estar sustentado "em qualquer objectivo determinado e específico", referindo que há "grande margem de discricionariedade quanto às condições de acesso e à posterior utilização das imagens". Tal situação coloca em causa a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.