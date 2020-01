As férias judiciais terminaram esta segunda-feira e o Tribunal de Monsanto voltou a receber o julgamento do caso de Alcochete sobre as agressões aos atletas do Sporting . Nesta sessão, a 16ª, vão ser ouvidos Márcio Sampaio, na altura recuperador físico dos leões que acompanhou de seguida Jorge Jesus para o Al-Hilal e para o Flamengo, e Rui Patrício, guarda-redes internacional do Wolverhampton que foi um dos agredidos na invasão à Academia.O primeiro testemunho ouvido foi o de Márcio Sampaio. "Estava no ginásio com o André Pinto quando começo a ver pelo vidro elementos de cara tapada a chegar. Foram chegando mas não em grupo grande. A primeira reação foi de estupefação. Dirigi-me depois para o corredor. O receio era que entrassem por aquele lado da formação e mandei fechar as portas. Quando cheguei ao balneário já lá estavam alguns de cara tapada. Entraram pela porta principal", referiu o preparador.Sobre os feridos que tinha visto, Márcio Sampaio lembrou: "Vi o Bas Dost, vi o Raul José, que tinha levado com um cinto, e o Mário Monteiro, que tinha sido atingido com uma tocha. O Raul José tinha uma marca na zona do ombro"."Senti um pouco de receio depois porque perdemos a final da Taça de Portugal. Tinha um receio generalizado porque não os identificava e eles sabiam quem éramos. Se vi no dia da invasão Bruno de Carvalho na Academia? Passado algum tempo vi, com André Geraldes. Perguntou-me o que aconteceu e respondi ‘Isto que está a ver’ e saí'", disse o preparador físico antes de confirmar ter estado na reunião com o então presidente do clube Bruno de Carvalho . "Estive na reunião com a administração da SAD em que Bruno de Carvalho disse que não havia condições para continuar. Entendemos que estávamos despedidos. Bruno de Carvalho disse que ainda não tinha falado com o departamento jurídico e para marcar treino para a tarde. ‘Estou a ser vosso amigo. Se de manhã não vos entregarem nada, apareçam à tarde’. Da equipa técnica, como eu morava no Montijo, combinámos que seria o primeiro a ir à Academia para ver se nos deixavam entrar, para evitar alguma vergonha. Bruno disse que tinha passado a noite a acalmar as claques ao telefone, com a mulher e a filha a mandarem-no calar", disse ao juiz."Disse-nos ‘Vocês nem sabem o que é que está a ser preparado’ e que o Acuña não devia ter confrontado o líder da claque, que isso não se viu em lado nenhum. Que teve depois de acalmar o Fernando Mendes", continuou. Questionado sobre o que é que Bruno de Carvalho quis dizer com 'vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado', Márcio Sampaio acreditou que o então presidente do Sporting tinha "supostamente desmontado" algo que estava a ser planeado pelos adeptos.A reunião decorreu em 14 de maio de 2018, no dia seguinte à derrota do Sporting contra o Marítimo por 2-1, que significou a perda do segundo lugar do campeonato para o Benfica e levou à troca de palavras entre jogadores e elementos da claque Juventude Leonina, primeiro no relvado, após o jogo, e depois no Aeroporto do Funchal."Entendemos que estávamos despedidos. O treinador [Jorge Jesus] perguntou como é que vai ser e ele [Bruno de Carvalho] respondeu: 'vocês vão para casa, vou falar com os advogados do clube, que vão falar com os vossos advogados'. Perguntámos sobre o treino de amanhã [terça-feira, 15 de maio]. Ele respondeu: 'vocês aguardem, ainda não comuniquei ao departamento jurídico, marquem o treino para a tarde para me dar tempo para tratar da rescisão. Convém que se, de manhã, não vos entregarem nada - estou a ser vosso amigo -- apareçam no treino à tarde'", descreveu a testemunha.