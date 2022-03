Nem corrupção, nem peculato. Não houve crimes nos colégios GPS

Nem peculato, nem falsificação de documentos, nem, muito menos, burla qualificada. Foi esta a decisão dos juízes Catarina Silva, Tânia Loureiro Gomes e João Rodrigues que, a 25 de fevereiro, decidiram absolver todos os arguidos do processo dos colégios GPS. Em resumo, o coletivo entendeu que não compete aos tribunais fazer juízos de valor, mas sim julgar crimes. O acórdão, a que a SÁBADO teve acesso, arrasa a investigação do Ministério Público, referindo que aos tribunais compete julgar crimes e não fazer juízos de valor.

A tese da acusação da procuradora Andrea Marques assentava na suspeita de que os gestores dos colégios GPS se apropriaram de 30 milhões de euros saídos dos cofres do Estado ao abrigo dos contratos de associação. E que parte desse dinheiro foi gasto em prémios aos funcionários, jantares, compras de carros e até bilhetes para o Mundial de futebol de 2006. Depois de, em 2018, acusar sete pessoas, o Ministério Público sofreu uma primeira derrota na fase de instrução, com o juiz Ivo Rosa a concluir que a acusação continha "factos inócuos, irrelevantes para a qualificação do crime, juízos de valor e conclusões que não serviam o propósito de levar os arguidos a julgamento pelos crimes de corrupção".

Para julgamento seguiram os arguidos António Calvete, antigo deputado do PS, Fernando Catarino, Agostinho Ribeiro e Manuel e António Madama, acusados de peculato, burla qualificada e falsificação de documentos. Só que, logo no início das sessões, a procuradora Catarina Duarte admitiu que o crime de peculato poderia perfeitamente cair face a um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que afastou os membros da IPSS do conceito de funcionário para efeitos de incriminação pelo crime.