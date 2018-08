Propriedade tem mais de 700 metros quadrados, seis quartos, sala de cinema e até um lago.

Um casal britânico decidiu vender a sua mansão, avaliada em cerca de 5,9 milhões de euros, de uma forma original: criou 600 mil rifas e está a vendê-las a 15 euros cada uma. Quem acertar no número da sorte, fica com a casa.



A propriedade situa-se a poucos quilómetros a norte de Londres, mede 700 metros quadrados e tem, entre outras valências, seis quartos, uma sala de cinema, dois grandes salões, um ginásio e até um lago com milhares de peixes, inserido nos quatro hectares de terreno onde se encontra a habitação.



O casal, Nigel e Melanie Walsh, decidiu vender a mansão, onde vivia desde 1993, porque esta é demasiado grande para apenas duas pessoas: os três filhos saíram de casa no entretanto e está na hora de mudar para uma propriedade mais pequena.



"Está na hora de seguir em frente", admite Melanie Walsh, citada pelo jornal The Independent. Apesar de assumir tristeza por abandonar a casa, acredita que ela "precisa de um novo capítulo e uma nova família".



Com esta iniciativa original, o casal britânico acredita conseguir angariar mais de nove milhões de euros pela casa.



As rifas ainda podem ser adquiridas e, para tal, apenas terá de pagar 15 euros e responder a uma pergunta sobre a realeza britânica. O sorteio deverá acontecer em dezembro.