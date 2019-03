Não seja super-herói na estrada

Na publicação, a GNR deixa seis conselhos que são abaixo reproduzidos:



- Se beber, não conduza;

- Cumpra os limites de velocidade;

- Não pratique manobras perigosas;

- Use o cinto de segurança e garanta que todos os ocupantes do veículo também o fazem;

- No caso das crianças, use sistemas de retenção adequados;

- Não manuseie o telemóvel enquanto conduz.



Resta apenas saber quais as acusações que recaíam sobre o herói mais famoso de Krypton.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) pediu uma (super)ajuda para sensibilizar os condutores a conduzirem em segurança durante o Carnaval.Numa publicação bem humorada publicada na rede social Facebook, a GNR informa que deteve a personagem de banda-desenhada com super-poderes Super Homem e que o mesmo foi presente a Tribunal e que poderá sair a tempo de celebrar o Carnaval desde que ajude a difundir os conselhos de segurança dos militares para "os foliões de Portugal".