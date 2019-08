A lei diz que quem não pagar quem não pagar a pensão de alimentos e colocar em perigo a satisfação das necessidades básicas dos filhos pode ser condenado até dois anos de prisão. No entanto, de acordo com o Jornal de Notícias, ninguém vai preso por conta da simples regra de violação de obrigação de alimentos desde 2016.Enquanto isso, o Estado vai assumindo os pagamentos de pensão de alimentos em substituição dos pais faltosos, através do fundo de garantia de alimentos devidos a menores, que engloba mais de 20 mil crianças.De acordo com dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) ao jornal, apenas quatro reclusos foram "condenados à ordem de violação da obrigação de alimentos". Em 2018, eram apenas três os condenados por este crime e, nos dois anos anteriores, apenas cinco estavam na cadeia. E, segundo a DGRSP, todos eles praticaram mais crimes além de não pagarem a pensão alimentar dos filhos.Ao Jornal de Notícias, o presidente da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, Ricardo Simões, alega que "a maioria não paga a pensão de alimentos porque teve uma quebra de rendimento". "Ficaram desempregados ou refizeram a vida e tiveram outro filho", diz.