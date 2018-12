Não foi multado este ano? A EMEL dá-lhe uma prenda de Natal

A empresa vai premiar os 20 mil condutores que se registem a partir da meia-noite do dia 25 de Dezembro com um voucher de 5 euros na aplicação. Para se habilitar, basta não ter sido multado em 2018.

A EMEL vai dar uma prenda de Natal aos condutores bem estacionados este ano. São cinco euros na aplicação ePark para quem não foi multado pela empresa este ano.



A iniciativa #Bem_Estacionados vai permitir que no dia 25 de Dezembro os automobilistas acedam ao site www.bemestacionados.pt e façam um registo indicando os seus dados e a matrícula de um carro.



Os primeiros 20 mil condutores - que não tenham recebidos multas em 2018 - a acederem à aplicação, irão receber um voucher no valor de cinco euros para usar na e Park, que permite pagar o estacionamento em Lisboa à distância com o telemóvel.