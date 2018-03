D. Manuel Linda será o bispo do Porto

D. Manuel Linda é o novo bispo do Porto. O padre será nomeado pelo Papa Francisco esta quinta-feira, pelas 11 horas e será publicada no Boletim da Sala de Imprensa do Vaticano.D. Manuel Linda vai substituir D. António Francisco dos Santos, faleceu em Fevereiro de 2017, vítima de um enfarte agudo do miocárdio. Desde essa altura que a diocese está a ser gerida pelos bispos auxiliares.O próximo bispo da diocese do Porto tem 62 anos e é actualmente o bispo das Forças Armadas e Segurança. Nasceu em Resende, Lamego, e, em 2009, foi ordenado bispo auxiliar de Braga, conta o Jornal de Notícias.

O homem que vai acompanhar os católicos na diocese do Porto frequentou o Semanário Menor, em Resende, e depois o Seminário Maior, na sede da diocese, em Lamego, assim como o Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, no Porto, onde se formou em 1980. Um ano depois, a 10 de Junho, foi ordenado padre.