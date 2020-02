Aquilo nem foi uma reunião, aquilo descambou um bocado ali. No entender do presidente, aquele post não era motivo para tanto… até chegarem a essa conclusão, a arrogância, a maneira como fala com as pessoas, como o bar, ele tinha o pé em cima do bar e dizia que tinha as filhas. Até o Elton estava a dizer, tenho 8 filhos, e você tira o pé de cima do bar, que está aqui há 43 anos. Isto aqui não é o Sporting, é a Juventude Leonina. Nesse dia não sei como é que ele não levou ‘umas pingas ali’. Não levou porque eu não permiti", explicou Mustafá, citado pelo Record, durante a 34ª sessão do julgamento do ataque ao centro de treinos dos "leões" no final da temporada 2017/2018.Já sobre a invasão à Academia, a 15 de maio de 2018, garantiu nunca ter tido conhecimento de nada. "O líder não dá a ordem, nem tem conhecimento", atirou, reforçando: "Nada do que se passou é normal. No dia 15 só acordei para comer a canja da Cristina. Voltei para a cama e só acordei com ela a dizer-me para ir ver o que se tinha passado."Eu não votei no Bruno de Carvalho. Era contra o Bruno de Carvalho. Eu não gostava dele. O presidente disse me gostes ou não de mim eu sou o presidente. E eu: eu sou o presidente da juve Leo. Agora, posso lhe dizer, até porque lidei com quatro presidentes, foi um bom presidente. Lutava por aquilo que era melhor para o Sporting", confessou ainda Mustafá.