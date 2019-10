Atualmente, o código da estrada prevê multas entre os 120 e os 600 euros para os condutores apanhados a conduzir a falar ao telemóvel. Mas, segundo noticia este sábado o Público, o Governo quer duplicar o valor das coimas e tem uma proposta de decreto-lei que define coimas entre os 250 e os 1250 euros. O executivo pretende ainda que o número de pontos a perder na carta de condução passe de dois para três, aproximando-se à sanção de infrações graves como a condução sob o efeito de álcool.





proposta de decreto-lei

No ano passado, a GNR e a PSP passaram, em média, 107 multas por dia por utilização do telemóvel durante a condução. Nos últimos cinco anos foram detetados 237.045 automobilistas a usar telemóvel ao volante.

"Atenta a crescente causa de sinistralidade rodoviária por utilização ou manuseamento continuado de aparelhos radiotelefónicos e similares durante a marcha do veículo, sanciona-se de forma mais gravosa a utilização ou o manuseamento, durante a marcha do veículo, daqueles aparelhos, com vista a dissuadir estes comportamentos de risco", refere a, avançada pelo jornal, que aguarda agendamento para ir a Conselho de Ministros.Fora desta proibição ficam os aparelhos dotados de auricular ou microfone com alta voz.