Multas para quem não cumprir normas da Covid-19 entram em vigor este sábado

Apesar das medidas de mitigação da Covid-19 em Portugal, como o dever cívico de recolhimento em 19 freguesias de Lisboa e Vale do Tejo, só entrar em vigor a 1 de julho, a aplicação de multas por incumprimento de medidas entraram em vigor já este sábado, com os valores a variarem entre os 100 e os 500 euros para pessoas singulares e entre os 1.000 e os 5.000 euros no caso de pessoas coletivas.

O decreto-lei foi publicado em Diário da República esta sexta-feira e o Ministério da Administração Interna explica em comunicado que as contraordenações devem-se à "maioria dos novos contágios estarem associados ao incumprimento, em locais e eventos com aglomeração de pessoas, das normas de distanciamento físico decorrentes das situações de Alerta, Contingência e Calamidade declaradas ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil".

A aplicação de multas e a fiscalização do cumprimento das regras ficará a cabo da GNR, da PSP, da Polícia Marítima, da Autoridade Nacional de Segurança Alimentar e Económica e das Polícias Municipais de cada município.

Entre as medidas que serão visadas por estas multas estão o uso obrigatório de máscaras ou viseiras nos transportes públicos, em espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, edifícios públicos ou de uso público, nas escolas e creches ou salas de espetáculos.

Haverá também coimas para quem não respeitar a não realização de celebrações e eventos que impliquem a concentração de pessoas em número superior ao limite permitido, bem como para quem não cumprir a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública e de venda de bebidas alcoólicas.