Apenas um dos seis elementos da claque do Benfica No Name Boys, detidos quinta-feira por uma tentativa de homicídio, várias agressões e roubos a membros de claques do Sporting e polícias, aceitou abrir o seu telemóvel aos investigadores. Os restantes recusam fazê-lo e os aparelhos apreendidos serão submetidos a perícias. Os homens, entre os 22 e os 33 anos, ficaram ontem em prisão preventiva.

SÁBADO, do comentador da CMTV (afeto ao Sporting) Fernando Mendes e de Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação do Sporting. Não são conhecidos ataques ou ameaças presenciais a estas pessoas, mas a lista indicia à PSP que tal pudesse vir acontecer.



O objetivo da PSP ao insistir no acesso aos telemóveis é encontrar provas da premeditação dos ataques a rivais. Na posse de um dos homens, sabe o Correio da Manhã, foi encontrado um manuscrito com o nomes, matrículas e moradas dos jornalista do CM Octávio Lopes, de Carlos Rodrigues Lima da SÁBADO, do comentador da CMTV (afeto ao Sporting) Fernando Mendes e de Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação do Sporting. Não são conhecidos ataques ou ameaças presenciais a estas pessoas, mas a lista indicia à PSP que tal pudesse vir acontecer.