Falta de técnicos levou ao descontrolo da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo

O aumento de casos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo tem sido notório e pode ser explicado pela falta de técnicos que rastreiam contactos dos infetados. De acordo com o semanário Expresso, o Ministério da Saúde demorou 15 dias a reagir, permitindo que o vírus se propagasse mais rapidamente e levando a uma situação de descontrolo na Área Metropolitana de Lisboa.

Estes técnicos são quem contactam e identificam todas as pessoas que possam ter sido infetadas por um caso confirmado de Covid-19. O processo, chamado inquérito epidemiológico, impede focos de transmissão do novo coronavírus e reduz o risco de surtos. No entanto, Lisboa e Vale do Tejo tem confirmado entre 200 a 300 casos todos os dias e o Expresso avança que Amadora chegou a ter 100 casos positivos para os quais não era possível realizar este rastreio, por falta de técnicos. O reforço de profissionais aconteceu apenas a 15 de junho, duas semanas depois do pedido.

A DGS nunca revelou quantos destes profissionais estão a fazer o trabalho de rastrear contactos em vigilância – que são mais de 30 mil em todo o país -, mas o concelho de Amadora tem atualmente mais de 1.500 casos e apenas oito a nove elementos em equipas que realizam os inquéritos epidemiológicos.