Mulher vive num T0 e recebeu fatura da água de mais de 1.100 euros

Uma moradora do concelho de Valença recebeu no seu T0 uma conta da água no valor de 1.103,62 euros relativa ao passado mês de maio, mas afinal terá sido erro da própria.

Anabela Garcia é operária fabril e contou o episódio à Rádio Vale do Minho: "Esta empresa devia ter vergonha em mandar uma carta destas para uma pessoa pagar. Não tem lógica nenhuma uma pessoa pagar mais de mil euros de água."

A empresa em questão é a Águas do Alto Minho (AdAM), que faz a gestão do serviço de água e saneamento em sete municípios do distrito de Viana do Castelo, entre eles Valença.

Em resposta à cliente, a empresa confirmou à rádio esta quarta-feira a fatura no valor de 1.103 euros e assegura que "o valor da fatura em questão encontra-se correto", esclarecendo que a mesma "foi emitida tendo por base a leitura do contador comunicada pela cliente".

Também o presidente da Câmara de Valença, Manuel Lopes, disse esta terça-feira à mesma rádio minhota que a fatura "foi um erro… mas por parte da consumidora". Tudo porque, segundo o mesmo, a munícipe "esqueceu-se de que o contador tinha vírgulas".

"Em vez de ter comunicado 245 metros cúbicos, comunicou 255.458 metros cúbicos", avançou Manuel Lopes à Rádio Vale do Minho.