Mulher que abandonou bebé no lixo condenada a 9 anos de prisão

A mulher que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa, em 2019, foi esta quarta-feira condenada a nove anos de prisão por homicídio na forma tentada, avança o Correio da Manhã. A leitura do acórdão ocorreu esta quarta-feira no Campus da Justiça.



A 7 de outubro, no julgamento, o Ministério Público (MP) considerou que a arguida Sara Furtado atuou de forma premeditada, tendo escondido a gravidez da família, do namorado e de outros sem-abrigo que, como ela, viviam em tendas junto a uma discoteca em Santa Apolónia. Por esse motivo, pediu uma pena de prisão não inferior a 12 anos, alegando que, depois de ter sido encontrado o bebé, a arguida "não quis saber" e "não demonstrou qualquer arrependimento".

Segundo o MP, a arguida, de 22 anos, tem uma personalidade "desconforme", não tendo demonstrado pena pela situação, mas a confissão dos factos e o fator idade devem ser levados em conta pelo tribunal. A morte de criança, sublinhou em tribunal, só não se verificou por "mera casualidade".



No dia 5 de novembro de 2019, as autoridades receberam o alerta a propósito de um recém-nascido encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto da estação fluvial.



