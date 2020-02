Mulher fingia ser empregada de limpeza para roubar casas em Santarém

GNR deteve no sábado uma mulher de 53 anos que fingia ser empregada de limpeza para roubar casas, no Cartaxo, avança a força policial em comunicado.

No âmbito de uma denúncia de furto em residência, os militares deslocaram-se de imediato para a localidade de Vila Chã de Ourique, para intercetarem os suspeitos. Ao entrarem dentro da residência depararam-se com a suspeita encapuçada, tendo sido de imediato detida, verificando-se, posteriormente, que se tratava de uma mulher já referenciada pela prática deste tipo de crimes.

Após uma busca domiciliária e uma busca num estabelecimento de compra e venda de ouro, foram apreendidas várias peças em ouro, prata, relógios, dinheiro, uma arma de alarme e material usados para furtos.

O material apreendido estava relacionado com furtos ocorridos no Cartaxo e em Santarém, tornando assim a mulher suspeita de pelo menos cinco furtos.



As autoridades apuraram que a mulher utilizaria uma história de cobertura de ser empregada doméstica, fazendo limpeza em algumas residências, aproveitando o conhecimento do acesso às residências e dos bens existentes.



A mulher aproveitava quando os proprietários não estavam em casa para fazer os roubos.



A detida permaneceu nas instalações da GNR e foi presente, no dia 31 de janeiro, ao Tribunal Judicial do Cartaxo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.