Mulher de 48 anos assassinada na Figueira da Foz

Marido é o principal suspeito e está por localizar. Filho alertou as autoridades.

Uma mulher terá sido assassinada pelo marido em Quiaios, Figueira da Foz, disse à agência Lusa fonte da GNR, referindo que o suspeito está ainda por localizar.



A fonte explicou que a comunicação sobre o incidente foi feita directamente para o posto da GNR de Quiaios pelo filho do casal.



"Ao que tudo indica terá sido um homicídio com arma de fogo, uma caçadeira", disse a mesma fonte.



A vítima tinha 48 anos e a GNR desconhece a localização do suposto homicida, que poderá ainda estar dentro da residência onde terá acontecido o crime.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, que aludiu à existência de um morto em Quiaios, o alerta foi dado às 07h47.



No local, além da GNR, estiveram os bombeiros voluntários da Figueira da Foz e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).