MP acusa oito em megaburla com cartões de crédito WiZink

O Ministério Público acusou oito arguidos de burlarem 60 titulares do cartão de crédito WiZink, através de um esquema que passava por ligarem às vítimas, em que se faziam passar por funcionários daquela instituição bancária. Do outro lado da linha, uma voz aparentemente credível, com sotaque do Norte, alertava para uma possível fraude. Sabiam todos os dados pessoais do cliente: “Sabiam a minha morada, o número do meu cartão, quanto é que eu tinha disponível, sabiam tudo e por isso nunca suspeitei”, conta à SÁBADO Axelle Pina, a primeira vítima a constar da vasta lista do Ministério Público, lesada em cerca de 2.000 euros.