O vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, revelou esta quinta-feira que iria avançar com uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pelos serviços mínimos impostos pelo Governo para a greve de dia 12 de agosto.

Mas, segundo a Convenção Europeia dos Direitos Humanos consultada pelo Diário de Notícias, o tribunal ainda não poderá aceitar a queixa, uma vez que ainda não foram esgotadas "todas as vias de recurso internas".

É o que diz o artigo 35º das regras de acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o que significa que é necessário os tribunais portugueses pronunciarem-se sobre o caso e recusarem o recurso dos motoristas, até este poder recorrer à instância europeia.

O anúncio da apresentação da queixa junto do órgão com jurisdição do Conselho Europeu foi justificado pelo SNMMP depois de o Governo ter feito aquilo que considera um "atentado aos trabalhadores".

O representante do sindicato, Pardal Henriques, apelou ainda a que todos os motoristas para que recusem realizar trabalho suplementar no próximo fim de semana. "Tendo em conta que o limite anual são 200 horas e estes trabalhadores já têm mais de 400, não têm que realizar trabalho suplementar", defendeu.