Portugal

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Lusa 12:01
Tudo terá acontecido em Monsanto (Lisboa), durante o percurso entre o trabalho e a residência da vítima.

Um motorista de uma plataforma 'online' TVDE (Transporte em veículo Descaracterizado), suspeito de violar uma cliente em Monsanto (Lisboa), ficou em prisão preventiva, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que deteve um motorista de uma plataforma 'online' TVDE (Transporte em veículo Descaracterizado) por suspeita de violar uma cliente em Monsanto (Lisboa), durante o percurso entre o trabalho e a residência da vítima.

Segundo o comunicado da PJ, na quinta-feira passada, ao final da tarde, uma mulher de nacionalidade estrangeira solicitou o serviço da plataforma 'online' para a "deslocação entre o local de trabalho, em Lisboa, e a sua residência, em Cascais". Durante o percurso, o suspeito, de 36 anos de idade, "acabou por alterar o trajeto, vindo a parar o carro na zona de Monsanto, num local ermo, onde consumou o crime [de violação]".

A vítima dirigiu-se a um serviço hospitalar e a PJ foi ativada, através da Polícia de Segurança Pública (PSP). Identificado e localizado o suspeito, este foi sujeito a primeiro interrogatório e colocado em prisão preventiva.

