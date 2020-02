A investigação à morte do padre da Maceira, encontrado na praia das Valeiras em junho de 2018, foi arquivada pelo Ministério Público de Leiria, apesar de não terem sido apuradas "as causas da morte de Marco Brites", nem se consiga "estabelecer se a mesma se deveu a homicídio, suicídio ou acidente", refere o despacho de arquivamento.Ao longo de ano e meio de investigação, a Polícia Judiciária (PJ) de Leiria encontrou diversos vídeos e fotografias de conteúdo sexual pornográfico, alguns com o sacerdote de 38 anos a manter relações sexuais com várias mulheres.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã