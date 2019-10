Morreu Noa Feteira, a bebé que sofria da mesma doença que Matilde

Morreu Noa Feteira, a bebé de 13 meses que sofria da mesma doença que Matilde - Atrofia Muscular Espinhal - e que iria tomar nos próximos dias Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo.O Correio da Manhã sabe que a menina estava internada nos cuidados intensivos da unidade pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.A bebé de 13 meses, que sofria da forma mais grave de uma doença degenerativa que se não for tratada pode levar à morte antes dos dois anos, morreu esta quarta-feira de manhã.

Recorde que Noa foi o segundo caso tornado público em que a família recorreu às redes sociais para suportar os custos crescentes da doença.

O pedido da família de Porto de Mós tinha por objetivo não a compra do medicamento, mas a ajuda em outros tratamentos.