Morreu Amândio Secca, presidente da Cooperativa Árvore

A Cooperativa Árvore divulgou, esta segunda-feira, a notícia da morte do seu presidente, Amândio Secca, recordando-o como um homem que fez da sua vida uma luta pela liberdade, cultura, artes e solidariedade.Secca tinha 93 anos. Nasceu a 15 de Junho de 1925, em Valpaços, formou-se em Engenharia Mecânica, pela Universidade do Porto, e tornou-se sócio da Cooperativa Árvore em 1966. Fez parte dos corpos sociais da instituição desde 1972 e desempenhava actualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração."Estamos todos mais pobres... A sua partida deixa-nos, no entanto, o sentimento de alguém que lutou pelos valores que sempre nortearam a existência da Cooperativa: liberdade, cultura, artes e solidariedade", lê-se no comunicado da "Árvore", instituição fundada em 1963, no Porto, pela defesa e divulgação cultural.Assumindo uma "profunda tristeza", a cooperativa exorta todos a "seguir o seu exemplo de abnegação, de entusiasmo contagiante, de capacidade de sonhar, de esforço e dedicação".