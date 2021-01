Morreu a mulher esfaqueada pelo marido na Madeira

Morreu esta quinta-feira a mulher que foi esfaqueada pelo marido no bairro do Pico das Romeiras, no Funchal, Madeira, na noite de quarta-feira.A violenta agressão à faca deu-se durante uma discussão do casal, motivada por causa da divisão de um apartamento no processo de divórcio.Saiba mais em Correio da Manhã