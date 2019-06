Morreu a antifascista e enfermeira Isaura Borges Coelho

Isaura Borges Coelho morreu na terça-feira, dia 11 de junho, aos 93 anos, segundo os jornais Sul Informação e Tornado.



Figura de resistência contra o fascismo, tornou-se conhecida pela luta pelos direitos das enfermeiras, profissão que exerceu em vida, das mulheres do Estado Novo e pela liberdade, o que lhe valeu a prisão e tortura por parte da PIDE.



No Estado Novo, contra o regime de António de Oliveira Salazar, destacou-se na sua luta para as enfermeiras poderem casar livremente. Borges acabou por fazê-lo, no Forte de Peniche com António Borges Coelho, um gesto que lhe valeu a prisão. Durante o tempo que esteve presa, foi sujeita ao "regime de isolamento, brutalmente espancada e arrastada pelos cabelos".



Em 2002, recebeu a condecoração da Ordem da Liberdade pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Recentemente, foi galardoada com o título de cidadã benemérita e com a Medalha de Honra pelo município de Portimão, onde nasceu.