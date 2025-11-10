Sábado – Pense por si

Montenegro trava acesso público às contas bancárias da Spinumviva

Contas à ordem do primeiro-ministro estão inacessíveis em duas declarações.

As contas bancárias à ordem de Luís Montenegro estão inacessíveis à consulta pública nas declarações de rendimentos que entregou à Entidade para a Transparência (EpT), em abril e maio de 2025. O gabinete de Luís Montenegro afirma que “é totalmente falso que alguma vez tenha sido pedida a oposição ao acesso público aos valores das contas à ordem do primeiro-ministro”. E reafirma que Montenegro opôs-se ao acesso público a dados referentes à Spinumviva, firma da família fundada por si em 2021 e passada aos filhos em março último.

