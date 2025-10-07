Sábado – Pense por si

CASO SPINUMVIVA. OS SEGREDOS DA AVERIGUAÇÃO PREVENTIVA

Seguir tema: CASO SPINUMVIVA. OS SEGREDOS DA AVERIGUAÇÃO PREVENTIVA

Montenegro termina o ano cercado pela justiça

Carlos Rodrigues Lima , Eduardo Dâmaso 07 de outubro de 2025 às 23:00

A Polícia Judiciária e o Ministério Público já recolheram elementos sobre as férias no Brasil, em 2024, e outras despesas da empresa familiar. Os primeiros documentos entregues à investigação pelo chefe do Governo só chegaram depois das eleições de maio.

Só falta pôr no papel o que, para o Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ), é já uma inevitabilidade: o caso Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro, só ficará esclarecido com a abertura de um inquérito-crime, que abrirá as portas dos sigilos fiscal e bancário.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casamento Empresas Luís Montenegro Partido Social Democrata Porto Braga
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Montenegro termina o ano cercado pela justiça