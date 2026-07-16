Ministro diz que faltam professores para classificar exames em falta

O prazo para concluir a classificação dos exames nacionais do ensino secundário terminou na quarta-feira.

O ministro da Educação disse esta quinta-feira que faltam professores para classificar os exames nacionais de algumas disciplinas e apelou à disponibilidade dos docentes, quando falta corrigir 0,7% das respostas na véspera do prazo para a afixação das pautas.



Fernando Alexandre procura classificadores para os exames Tiago Petinga/Lusa

"Estamos com dificuldades em conseguir que haja professores classificadores para algumas provas", justificou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Ciência e Inovação 2026, que está a decorrer no Centro de Congressos de Lisboa.

O prazo para concluir a classificação dos exames nacionais do ensino secundário terminou na quarta-feira, depois de adiado por duas vezes devido aos problemas com o modelo de classificação digital, mas ainda há provas sem avaliação.

A carregar o vídeo ... 'Não há professores classificadores disponíveis', diz ministro da Educação sobre caos na correção dos exames nacionais

Segundo o ministro da Educação, Ciência e Inovação, estão classificados 99,3% dos itens.