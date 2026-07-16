Ministro admite que pautas não sejam afixadas se houver exames por classificar

As notas das mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos dos 11.º e 12º anos deverão ser afixadas na sexta-feira.

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O ministro da Educação admitiu hoje que as pautas dos exames nacionais do ensino secundário poderão não ser afixadas na sexta-feira, conforme previsto, se ainda houver provas por classificar.



Ministro da Educação, Fernando Alexandre ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Há sempre riscos, claro. Enquanto eu não tiver as provas todas corrigidas, claro que há riscos", disse Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Ciência e Inovação 2026, que está a decorrer no Centro de Congressos de Lisboa.

As notas das mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos dos 11.º e 12º anos deverão ser afixadas na sexta-feira, mas, na véspera do prazo, faltam ainda corrigir 0,7% das respostas.

Questionado sobre o cumprimento do prazo, Fernando Alexandre disse estarem reunidas as condições para que isso aconteça, mas não garantiu a publicação dos resultados se ainda houver exames por classificar.

"Reunimos todas as condições tecnológicas, está tudo preparado e durante a tarde poderão começar a ser enviadas para as escolas as provas que estão fechadas, para as poderem publicar amanhã, mas, obviamente, temos que fechar todas as provas", respondeu.