A proposta do Governo que gerou uma enorme polémica não é a defendida pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Sem assumir que discorda da decisão tomada em Conselho de Ministros, Alexandra Leitão justifica a iniciativa com a necessidade de lançar a discussão sobre os limites às liberdades e direitos em tempos de pandemia.



A senhora ministra já tem a aplicação? Todos os membros do Governo já têm a aplicação?

Se todos os membros do Governo já têm a aplicação ou não? Relativamente a mim em concreto? Com toda a simpatia vou declinar responder a essa pergunta. Porque acho que é uma questão do foro pessoal e que não deve ser escrutinada publicamente por ninguém se A ou B tem a aplicação e portanto em coerência não lhe vou responder a essa pergunta. (...) Neste momento não é obrigatório.



