Ministra da Justiça foi chefe de procurador europeu no DIAP

Foram quatro anos em que a atual ministra da Justiça e o agora procurador Europeu, José Guerra, trabalharam, praticamente, lado a lado. Francisca Van Dunem foi, segundo o currículo que está no Portal do Governo, diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa entre 2001 e 2007. Enquanto José Guerra chefiou a 9ª secção daquele departamento entre julho de 2002 até julho de 2006. José Guerra "teria um contacto quase diário com Van Dunem, sua superior hierárquica", garantiram ao CM fontes ligadas à magistratura do Ministério Público.