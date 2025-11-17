Ministra admite que número de chamadas por atender na Linha de Saúde 24 é "muito elevado"

Sábado – Pense por si

A ministra lembrou que houve um aumento de 1,8 para quase quatro milhões de chamadas para a Linha de Saúde 24.

A ministra da Saúde reconheceu hoje que meio milhão de chamadas por atender na Linha de Saúde 24 é um número "muito elevado", mas explicou que se registou um grande aumento de chamadas.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Portimão sobre as cerca de um milhão e meio de chamadas que ficaram por atender na Linha de Saúde 24, a ministra disse que "o número é obviamente muito elevado".

A ministra lembrou que houve um aumento de 1,8 para quase quatro milhões de chamadas para a Linha de Saúde 24, tendo a linha vindo a ser reforçada, mas reconhecendo que os constrangimentos "não estão todos ultrapassados".

Segundo Ana Paula Martins, há dias da semana, "como à segunda-feira, em que o tempo de atendimento ultrapassa" os três minutos, afirmando que é necessário "chegar ao inverno com melhores níveis de atendimento".

"Isso está a ser feito com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e com a Altice para conseguirmos dar resposta, porque cada vez mais, isso é um bom sinal ao termos mais pessoas a ligar para SNS antes de virem para as urgências", concluiu.

Ana Paula Martins iniciou hoje visitas pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o período de inverno.

