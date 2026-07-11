'Metrobus' chega a Coimbra B e Praça da República entre o final de agosto e setembro

“Quem chegava no passado a Coimbra encontrava esta zona da cidade degradada: era uma má imagem da cidade de Coimbra”, salientou.

A ligação do ‘metrobus’ até à Estação Coimbra B, bem como à Praça da República, deverá arrancar entre o final de agosto e o início de setembro, revelou este sábado o presidente da Metro Mondego, Leonel Serra.



Metrobus LUSA_EPA

“No final de agosto, início de setembro, estamos a contar que a operação comece, se nada correr mal entretanto. À partida, estamos a contar, é esse o nosso objetivo: daqui e à Praça da República”, destacou o responsável, à margem da inauguração da Praça Europa e a obra “Les Palissades”, do artista plástico belga Paul de Gobert.

Questionado sobre futuras expansões da rede, Leonel Serra referiu que está por concluir o projeto até aos hospitais, que “vai ser muito relevante para tirar carros da cidade e dar qualidade de vida às pessoas”.

“O projeto em si, até aos hospitais, que está agora em curso, penso que no primeiro trimestre de 2027 estará pronto”, informou o presidente da Metro Mondego.

No que toca a outras eventuais ligações, quer na cidade, quer a concelhos limítrofes, aquele responsável apontou que dependem da realização de estudos de procura e de viabilidade económica, bem como da identificação de financiamento.

“Cada vez mais os transportes públicos dão qualidade de vida nas cidades. Agora, têm de ser pontuais, confortáveis e ter regularidade”, defendeu, evidenciado que uma das principais vantagens do ‘metrobus’ é circular em canal dedicado.

O presidente da Metro Mondego aludiu ainda ao despacho do Governo que prevê estudos para eventuais extensões aos concelhos de Condeixa, Cantanhede e Mealhada, bem como uma ligação entre a avenida Fernando Namora e os hospitais, pelos Olivais, bem como a ligação ao Polo II da Universidade de Coimbra.

“Mas isto tem o seu tempo e vai ter que correr o seu tempo”, sustentou.

Já sobre a inauguração da Praça Europa e da obra “Les Palissades”, o presidente da Metro Mondego considerou tratar-se de uma intervenção que pretende valorizar o espaço urbano e melhorar a imagem de entrada em Coimbra.

“Quem chegava no passado a Coimbra encontrava esta zona da cidade degradada: era uma má imagem da cidade de Coimbra”, salientou.

No seu entender, o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) deve ir além da sua função de transporte, integrando também uma componente cultural e de qualificação do espaço público.

“Estamos a integrar alguns elementos de cultura pública que as pessoas podem apreciar e um arranjo urbanístico que ao mesmo tempo seja funcional, mas que torne o espaço harmonioso e agradável para quem chega”, alegou.

A inauguração da nova Praça Europa, junto à Estação Coimbra-B, espaço associado ao Sistema de Mobilidade do Mondego e a uma das principais portas de entrada da cidade integra a programação das Festas de Coimbra e da Rainha Santa Isabel 2026.

A obra “Les Palissades”, de Paul de Gobert, é composta por um conjunto de painéis pintados, com cerca de 100 metros de extensão, nos quais são retratadas personalidades e imagens de Bruxelas, cidade simbolicamente associada à construção europeia.

A instalação da obra neste local “reforça a ligação de Coimbra à Europa, através da arte, da mobilidade, da cooperação institucional e da valorização do espaço público”.