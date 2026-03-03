Sábado – Pense por si

"Merecem ter liberdade". Sá Pinto fala sobre dificuldades que viveu no Irão

Tomás Guerreiro 20:55
Treinador de futebol português apanhou voo para Portugal um dia antes dos bombardeamentos americanos ao Irão.

A guerra voltou a marcar o quotidiano do Irão e apanhou de saída um treinador português que conhece bem a tensão que se vive no país. Ricardo Sá Pinto regressou a Portugal na véspera do início da mais recente vaga de bombardeamentos, num momento em que o conflito entre Teerão e Washington reacendeu um clima de instabilidade que, garante, nunca chegou verdadeiramente a desaparecer.

Sá Pinto já está em Portugal. Veio do Irão um dia antes.
Em entrevista à SÁBADO, o técnico descreve como “terríveis” alguns dos episódios que viveu enquanto treinava o Esteghlal F.C., um dos históricos do futebol iraniano. “Não foram fáceis estes anos no Irão”, resume, traçando um retrato duro de um país onde, apesar da riqueza cultural, a repressão e a crise económica moldam o dia a dia.

Sá Pinto recorda que chegou a Teerão “num ambiente de guerra, que terminou” pouco depois, em 2019, quando o governo iraniano anunciou um aumento abrupto do preço dos combustíveis, o que desencadeou uma onda de protestos populares em várias cidades do país, mas sublinha que a sensação de instabilidade foi constante. Um dos momentos mais marcantes coincidiu com os protestos populares desencadeados por apelos à mobilização nas redes sociais, incluindo vídeos atribuídos a Reza Pahlavi, filho do último xá do Irão, a incentivar a população a sair à rua e a protestar contra o regime islâmico no princípio deste ano. 

"Foi terrível, muito doloroso de assistir"

Segundo o treinador, a resposta das autoridades foi violenta. “Houve milhares e milhares de pessoas que foram mortas, essencialmente jovens entre os 20 e os 30 anos”, afirma, referindo também o bloqueio de sites estrangeiros e um controlo apertado da informação. “Foi terrível, muito doloroso de assistir. Houve várias vítimas, figuras da cultura e da música, foi muito, muito mau. Depois disso, nunca mais nada foi igual.”

Por causa disto, o técnico português “considera a guerra normal. Este tipo de intervenção exige mudança”, diz ao defender que o atual regime deve cair para que o Irão possa alcançar estabilidade e liberdade.

Sá Pinto insiste no carinho pelo povo iraniano e na admiração por uma cultura que classifica como “extraordinária”. “É um país fantástico, tem tudo para ser um grande país”, sublinha, antes de apontar a degradação das condições de vida como um dos sinais mais evidentes da crise: “Um pão ou uns ovos começaram a custar cinco vezes mais, mas os ordenados eram sempre mais baixos.”

O regresso a Portugal acabou por acontecer por razões profissionais. O treinador revela que tinha salários em atraso há quase dois meses, numa altura em que a equipa estava na luta pelo campeonato e pela taça. “Tornou-se uma situação insustentável. Dei a minha vida até certa altura”, afirma. A coincidência de ter deixado o país um dia antes do início dos bombardeamentos “foi uma casualidade.”

Num cenário novamente dominado pela guerra, deixa uma mensagem direta: “Este povo e este país lindíssimo merecem ter liberdade”.

Tópicos Guerra Irão Irão Português Primeiro Português Ricardo Sá Pinto Teerão Portugal Esteghlal F.C. Washington D.C.
"Merecem ter liberdade". Sá Pinto fala sobre dificuldades que viveu no Irão