Conversas com ameaças constam nos despachos que já foram entregues aos advogados.

O ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, foi combinado em três grupos de WhatsApp: "Piranhas", "Exército Invencível" e "Academia Amanhã". Segundo o Correio da Manhã, estes 'chats' serviam para exercitar o ódio e trocar mensagens ameaçadoras que culminaram no ataque de 15 de Maio, em que um grupo de 43 pessoas entrou no centro de treino dos "leões" para agredir a equipa principal do clube de Alvalade.



