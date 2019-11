O caso de uma menina de 13 anos, obrigada pela mãe e pelo padrasto a participar em sessões de sexo a três, acabou arquivado pelo Ministério Público por falta de provas depois da vítima ter ficado em silêncio nas declarações ao juiz.

De acordo com o Jornal de Notícias, a jovem denunciou à GNR e PJ ter sido forçada a ter sexo pelo menos uma vez por semana mas, mesmo com a confissão da mãe - que admitiu ter ameaçado a filha para agradar o companheiro -, o MP decidiu não avançar com uma acusação, indicando apenas que o caso pode ser reaberto a qualquer momento se a vítima decidir testemunhar.

O procurador do caso refere no despacho de arquivamento que, "face ao silêncio" da vítima e da mãe, as declarações prestadas às autoridades "não poderão ser lidas nem aproveitadas em julgamento". Se o casal vier a ser absolvido, não poderá ser julgado pelos 50 crimes de abuso sexual de crianças e 44 de abuso sexual de menores dependentes pelo qual está indiciado.