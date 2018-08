Equipa de bombeiros locais está a resgatar a vítima.

Uma menina caiu esta terça-feira de uma ravina na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, no Porto.



Segundo declarações dos Bombeiros Sapadores de Gaia ao Correio da Manhã, a equipa de bombeiros locais está a resgatar a vítima.



A ocorrência foi registada às 14h39 e em causa está o resgate de uma criança que caiu perto da zona onde opera o teleférico de Gaia, no Porto.



No socorro estão envolvidos, de acordo com o registo do CDOS do Porto, os bombeiros Sapadores de Gaia bem como os Voluntários de Coimbrões.



Ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o caso.