Quatro aviões anfíbios, dois helicópteros, um pesado e outro ligeiro, e um avião de reconhecimento já foram accionados para combater o incêndio na serra de Sintra, no distrito de Lisboa, avançou à Lusa uma fonte da Protecção Civil.



"São os meios aéreos que estão accionados e a todo o momento começarão a chegar ao teatro das operações", adiantou o comandante Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC).



Segundo o comandante Paulo Santo, "o incêndio ainda não está dominado", mas "as operações estão a decorrer favoravelmente".



"A cabeça do incêndio mantém-se ainda activa, existem ainda muitos pontos quentes e pontos sensíveis que durante as próximas horas ainda vão ocupar os combatentes", acrescentou.



O incêndio que deflagrou no sábado na serra de Sintra provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, afectou uma casa de habitação e obrigou à retirada de 47 pessoas de casa, residentes em habitações das aldeias de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas e Charneca.



O fogo estava a ser combatido por 726 operacionais e 214 meios terrestres às 7h00.



O incêndio deflagrou no sábado, às 22h50, na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo alastrado ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que chegaram a ter rajadas de 100 quilómetros por hora.



Também foi evacuado o Parque de Campismo da Areia, no Guincho, tendo sido transportados os seus ocupantes para o Pavilhão Dramático de Cascais.