E ao sétimo dia de greve de fome, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, aceitou receber os representantes do movimento "A Pão e Água", que se encontram em frente à Assembleia da República.

O grupo, que junta empresários e trabalhadores da restauração, bares, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis, está em greve de fome há sete dias pedindo para serem recebidos pelo primeiro-ministro ou pelo ministro da Economia, afirmando que não vão desmobilizar até poderem ter a dita reunião.

De acordo com a CMTV, o autarca de Lisboa vai receber elementos do movimento, entre eles o chef Ljubomir Stanisic e José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas, que entraram esta tarde nos Paços do Concelho, em Lisboa, numa reunião que começou pelas 19h.

Os participantes na greve de fome têm consumido apenas água e chá, que lhes tem sido levado por apoiantes do movimento. Um dos nove empresários em greve de fome sentiu-se mal esta quinta-feira e precisou de receber assistência por parte do INEM.

Esta quarta-feira, o até então porta-voz do movimento, o chef Ljubomir Stanisic, foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas voltou ao protesto durante a madrugada, depois de ter sido assistido pelo INEM junto à Assembleia da República.

O grupo é composto por oito homens e uma mulher e estão a fazer greve de fome pelo sétimo dia consecutivo.